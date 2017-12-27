Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж

- 22:40
Для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, отметив, что подобные стандарты действуют в сфере охраны учебных заведений.
"Это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", - сказал парламентарий.
- 22:25
- 22:14
Информацию о том, что при взрыве несовершеннолетние не пострадали, подтвердил пресс-секретарь главы города.
среди пострадавших при взрыве в магазине детей нет.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.
- 22:00
Одного из попавших в больницу пострадавших планируют выписать уже в ночь на четверг, сообщили городские власти.
"Я сейчас нахожусь в Мариинской больнице, куда доставлено четверо пострадавших при взрыве. Их состояние оценивается как средней тяжести с тенденцией к удовлетворительному. Возможно, один из пострадавших сегодня будет выписан", - сказал РИА Новости один из представителей аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.
Состояние пострадавших направленных в Мариинскую больницу:— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 27 декабря 2017 г.
3 - средней тяжести, ближе к удовлетворительному состоянию.
1 - удовлетворительно (предполагается выписка).
- 21:58
Среди пострадавших от взрыва несовершеннолетних нет
Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.
- 21:56
Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим.
"Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем", - сказала она корреспонденту РИА Новости.
- 21:47
Сенатор Франц Клинцевич считает, что речи о случайности взрыва в Санкт-Петербурге быть не может.
"Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", - подчеркнул он.
- 21:29
Ограничения на дорогах в районе взрыва постепенно снимаются, общественный транспорт возвращается на обычные маршруты, сообщил РИА Новости представитель городского транспортного комитета.
- 21:26
По словам пресс-секретаря губернатора города Андрея Кибитова, состояние всех пострадавших, кроме одного, легкой и средней тяжести, "ближе к удовлетворительной". Один человек от госпитализации отказался.
Один пострадавший от госпитализации отказался.— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.
Состояние пострадавших легкой и средней тяжести, ближе к удовлетворительной.
- 21:22
Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, сообщает корреспондент РИА Новости. Внутрь супермаркета никого не пускают.
В здание периодически заходят пожарные. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции. У места оцепления дежурят журналисты.
- 21:18
Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Пострадавшие при взрыве доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.
Пострадавшие при взрыве направлены в городские больницы:4 человека,один тяжелый-в Александровской б-це,в Мариинской-4 человека— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 27 декабря 2017 г.
- 21:15
На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД и СК
Сотрудники нескольких ведомств работают на месте взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, заявил руководитель местного главка СК России Александр Клаус.
"Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели",- сказал он.
- 21:11
При правительстве Санкт-Петербурга создали оперативную группу
Для контроля ситуации после взрыва и оказания помощи пострадавшим власти города сформировали оперативную группу, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
По поручению Губернатора сформирована оперативная группа при Правительстве СПб. отслеживающая ситуацию по контролю и оказанию всей необходимой помощи пострадавшим в происшествии магазина "Перекресток" на Кондратьевский проспекте.— Анна Митянина (@A_Mitjanina) 27 декабря 2017 г.
- 21:06
- 21:02
К месту взрыва прибыл руководитель городского ГСУ СК России Александр Клаус. Тем временем в Санкт-Петербург направлены следователи и криминалисты из центрального аппарата ведомства.
- 20:54
По данным сервиса "Яндекс.Пробки", после взрыва на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге возник затор длиной около двух километров.
- 20:45
- 20:38
В СК рассказали об устройстве, взорванном в магазине
По предварительным данным, взрывное устройство, подорванное в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, его мощность соответствует 200 граммам в тротиловом эквиваленте, заявили в Следственном комитете.
- 20:36
Девять пострадавших направлены в больницы
"Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", - сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.
- 20:30
По факту взрыва возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".
В Санкт-Петербурге по факту покушения на убийство в одном из торговых центров возбуждено уголовное дело https://t.co/YoyJsz55aa— Следственный комитет (@sledcom_rf) 27 декабря 2017 г.
- 20:28
Следствие проверит все возможные версии взрыва
Сотрудники правоохранительных органов рассмотрят все версии произошедшего в супермаркете "Перекресток", заявили в СК России.
- 20:24
В расследовании причин взрыва местным правоохранителям помогут опытные следователи-криминалисты, направленные из Москвы. Такое распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.
- 20:22
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось, что повреждений несущих конструкций здания нет.
- 20:20
Из здания эвакуировали 70 человек
Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, после взрыва правоохранители вывели из магазина семьдесят человек.
- 20:17
Губернатор Петербурга поручил оказать помощь пострадавшим
Глава города Георгий Полтавченко проинформирован о случившемся и распорядился оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, он также отдал поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи.
- 20:11
Магазин закрыт, покупателей эвакуировали
Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех посетителей и персонал магазина и закрыли здание по адресу Кондратьевский проспект, дом 44.
- 20:08
В результате взрыва госпитализированы четыре человека
После взрыва в супермаркете "Перекресток" четыре человека были госпитализированы.
Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж
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