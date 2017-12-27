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Происшествия

Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге
20:0627.12.2017
(обновлено: 21:30 27.12.2017)
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Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж
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  • 22:40

    Для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, отметив, что  подобные стандарты действуют в сфере охраны учебных заведений.

    "Это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", - сказал парламентарий.

  • 22:25
    Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

    Взрыв в супермаркете в Санкт-Петербурге

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  • 22:14

    Информацию о том, что при взрыве несовершеннолетние не пострадали, подтвердил пресс-секретарь главы города.

  • 22:00

    Одного из попавших в больницу пострадавших планируют выписать уже в ночь на четверг, сообщили городские власти.

    "Я сейчас нахожусь в Мариинской больнице, куда доставлено четверо пострадавших при взрыве. Их состояние оценивается как средней тяжести с тенденцией к удовлетворительному. Возможно, один из пострадавших сегодня будет выписан", - сказал РИА Новости один из представителей аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Анны Митяниной.

  • 21:58

    Среди пострадавших от взрыва несовершеннолетних нет

    Об этом заявили в городском комитете по здравоохранению.

  • 21:56

    Узнав о случившемся, на место взрыва пришла женщина по имени Марина с девятилетней дочерью, чтобы помочь пострадавшим.

    "Мы, как узнали, что произошло, побежали помогать. Мы против того, что происходит. Мы считаем, что это ужасное событие. Это неприемлемо. И мы будем этому всячески противодействовать, как только можем", - сказала она корреспонденту РИА Новости.

  • 21:47

    Сенатор Франц Клинцевич считает, что речи о случайности взрыва в Санкт-Петербурге быть не может.

    "Кто-то принес взрывное устройство в "Перекресток", и оно сработало", - подчеркнул он.

    Сотрудники МЧС у входа в магазин Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

    Клинцевич о взрыве в Петербурге: о случайности речи быть не может

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  • 21:29

    Ограничения на дорогах в районе взрыва постепенно снимаются, общественный транспорт возвращается на обычные маршруты, сообщил РИА Новости представитель городского транспортного комитета.

  • 21:26

    По словам пресс-секретаря губернатора города Андрея Кибитова, состояние всех пострадавших, кроме одного, легкой и средней тяжести, "ближе к удовлетворительной". Один человек от госпитализации отказался.

  • 21:22

    Сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия, сообщает корреспондент РИА Новости. Внутрь супермаркета никого не пускают.

    В здание периодически заходят пожарные. Рядом со зданием стоят две пожарные машины, несколько машин ОМОН и полиции. У места оцепления дежурят журналисты.

    © РИА Новости
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  • 21:18

    Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

    Пострадавшие при взрыве доставлены в больницы, один из них находится в тяжелом состоянии, сообщил пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов.

  • 21:15

    На месте взрыва работают сотрудники ФСБ, МВД и СК

    Сотрудники нескольких ведомств работают на месте взрыва в супермаркете "Перекресток" в Санкт-Петербурге, заявил руководитель местного главка СК России Александр Клаус.

    "Ведутся первоначальные следственные действия, в том числе осматривается место происшествия с участием специалистов в области криминалистики и взрывотехники, назначаются соответствующие экспертизы, просматриваются видеозаписи, допрашиваются свидетели",- сказал он.

  • 21:11

    При правительстве Санкт-Петербурга создали оперативную группу

    Для контроля ситуации после взрыва и оказания помощи пострадавшим власти города сформировали оперативную группу, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

  • 21:06

    С места взрыва ведется онлайн-трансляция.

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  • 21:02

    К месту взрыва прибыл руководитель городского ГСУ СК России Александр Клаус. Тем временем в Санкт-Петербург направлены следователи и криминалисты из центрального аппарата ведомства.

    Автомобиль ФСБ около супермаркета Перекресток в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. 27 декабря 2017

    Глава управления СК по Санкт-Петербургу прибыл к месту взрыва

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  • 20:54

    По данным сервиса "Яндекс.Пробки", после взрыва на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге возник затор длиной около двух километров.

    Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

    В Петербурге после взрыва образовалась двухкилометровая пробка

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  • 20:45

    Появились первые кадры с места событий. У здания видны автомобили пожарных и кареты скорой помощи, а также сотрудники экстренных служб.

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  • 20:38

    В СК рассказали об устройстве, взорванном в магазине

    По предварительным данным, взрывное устройство, подорванное в Санкт-Петербурге, было начинено поражающими элементами, его мощность соответствует 200 граммам в тротиловом эквиваленте, заявили в Следственном комитете.

  • 20:36

    Девять пострадавших направлены в больницы

    "Девять пострадавших направлены в Елизаветинскую, Мариинскую и Александровскую больницы", - сообщили РИА Новости в аппарате вице-губернатора города Анны Митяниной.

  • 20:30

    По факту взрыва возбуждено уголовное дело

    Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

  • 20:28

    Следствие проверит все возможные версии взрыва

    Сотрудники правоохранительных органов рассмотрят все версии произошедшего в супермаркете "Перекресток", заявили в СК России.

  • 20:24

    В расследовании причин взрыва местным правоохранителям помогут опытные следователи-криминалисты, направленные из Москвы. Такое распоряжение дал глава СК России Александр Бастрыкин.

    Председатель Следственного комитета при Прокуратуре РФ Александр Бастрыкин

    Бастрыкин направил из Москвы сотрудников для расследования ЧП в Петербурге

    Подробнее
  • 20:22

    На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Сообщалось, что повреждений несущих конструкций здания нет.

    © REUTERS / Anton Vaganov
  • 20:20

    Из здания эвакуировали 70 человек

    Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона, после взрыва правоохранители вывели из магазина семьдесят человек.

  • 20:17

    Губернатор Петербурга поручил оказать помощь пострадавшим

    Глава города Георгий Полтавченко проинформирован о случившемся и распорядился оперативно оказывать всю необходимую помощь пострадавшим, он также отдал поручения оперативной группе правительства СПб об отслеживании ситуации и оказании всей необходимой помощи.

  • 20:11

    Магазин закрыт, покупателей эвакуировали

    Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех посетителей и персонал магазина и закрыли здание по адресу Кондратьевский проспект, дом 44.

  • 20:08

    В результате взрыва госпитализированы четыре человека

    После взрыва в супермаркете "Перекресток" четыре человека были госпитализированы.

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Комментарии
17 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Михаил Левин
Вот вам иммиграционная политика. Эх, прав был И.В. Сталин выселяя врагов в другие, дикие места.
21:00
27.12.2017
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Alex U
Ну а как террористический акт это(взрыв бомбы с поражающими элементами в людном месте), конечно, не рассматривается?
21:08
27.12.2017
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