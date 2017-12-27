Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж

Для охранников торговых сетей необходимо разработать и утвердить профстандарты, заявил РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, отметив, что подобные стандарты действуют в сфере охраны учебных заведений.

"Это должны быть те лица, которые прошли специальное обучение, которые имеют удостоверение частного охранника, которые работают в частной охранной организации, которая имеет лицензию на обеспечение охраны", - сказал парламентарий.