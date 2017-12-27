Источник сообщил о последствиях взрыва в Петербурге

Взрыв в магазине в Санкт-Петербурге (23)

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

Взрыв в Перекрестке в Санкт-Петербурге. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пожара после взрыва неустановленного устройства в магазине "Перекресток" в развлекательном комплексе "Гигант Холл" в Петербурге не последовало, несущие конструкции здания не повреждены, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"По уточненным данным, при взрыве возле камер хранения магазина "Перекресток" в развлекательном комплексе "Гигант Холл" пожар не возник, повреждений несущих конструкций нет", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по уточненным данным, при взрыве пострадали 10 человек, четверо из них госпитализированы, остальных осматривают врачи.

Он отметил, что продолжается эвакуация, на месте ЧП работают взрывотехники.

Взрыв в супермаркете в Петербурге. Онлайн-репортаж>>