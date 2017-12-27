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Происшествия

Силовики разыскивают стрелка с "Меньшевика" по всей Москве

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Главное за 27 декабря 2017 года (13)
19:4227.12.2017
(обновлено: 19:47 27.12.2017)
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСитуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017Ситуация возле фабрики Меньшевик, где произошла стрельба, Москва. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. По всей Москве силовики разыскивают экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии и скрывшегося от правоохранителей. В столице объявлен план "Сирена", полицейские получили ориентировки с фотографиями. Появившуюся в СМИ информацию о том, что Аверьянов был задержан, столичная полиция опровергает.

По информации правоохранителей, стрелок скрылся без оружия, бросив карабин, из которого стрелял. Предполагается, что он скрылся еще до того, как фабрику оцепили силовики. Сотрудники полиции и Росгвардии несколько часов безуспешно искали на территории предприятия злоумышленника, в ходе конфликта застрелившего одного человека.

Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик
© РИА Новости
Судебные приставы не пострадали при стрельбе на фабрике "Меньшевик"

Ранее с экс-директором фабрики удалось связаться радиостанции Business FM, в беседе с которой мужчина утверждал, что предприятие у него отобрали. Близкий знакомый Аверьянова также рассказал, что у него несколько лет пытались отобрать бизнес.

ЧП и поиски на фабрике

По информации следствия, утром в среду бывший хозяин фабрики Илья Аверьянов, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством, устроил стрельбу, убив одного человека, и скрылся на территории "Меньшевика". По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Прокуратура Москвы сообщила, что Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы для взыскания долга.

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства.

Оцепление полиции на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Бывший директор "Меньшевика" бросил карабин и уехал безоружным

Несколько часов сотрудники полиции и Росгвардии прочесывали территорию предприятия, но стрелка так и не обнаружили.

"Полицией и Росгвардией завершена проверка территории и помещений фабрики "Меньшевик". В настоящее время зона поиска мужчины … расширена. Мероприятия по его розыску и задержанию продолжаются", — сказано в релизе.

Как сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, Аверьянов, по уточненной информации, покинул территорию предприятия до того, как было выставлено оцепление.

Сбежал без оружия

Как сообщил РИА Новости Титов, экс-директор "Меньшевика" бросил карабин и скрылся без оружия. По данным источника РИА Новости, Аверьянов был вооружен карабином "Сайга".

Журналисты на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик
Друг экс-главы "Меньшевика": "То, что пишут про Илью, - тихий ужас"

В свою очередь, советник директора Росгвардии Александр Хинштейн сообщил РИА Новости, что Аверьянов продлевал лицензию на карабин "Сайга" в 2015 году, и владеет им на законных основаниях.

По его словам, мужчина никакого другого оружия на учете не имел, а если бы, как утверждают некоторые СМИ, его осуждали за преступления, связанные с оружием, то ему бы отозвали лицензию на "Сайгу".

"Однако будет проводиться проверка по факту выдачи разрешения. Это стандартная проверка, которую санкционирует директор Росгвардии в случае подобных ЧП", — добавил советник.

Ищут по всей Москве

Как сообщил журналистам в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов, зона поиска экс-директора фабрики расширена до всего города.

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Спецназ не нашел экс-директора на территории фабрики "Меньшевик"

Как сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, полиции разослали ориентировку на подозреваемого. По информации собеседника агентства, для поиска Аверьянова в Москве объявлен план "Сирена".

По его словам, разыскивается 49-летний Илья Аверьянов, одетый в светлый костюм и черную куртку. "Может использовать автомобиль Audi А6 темного цвета, госномер С 425 КС 777", — сказал источник.

Представитель пресс-службы столичного главка МВД опроверг информацию о задержании Аверьянова, назвав ее не соответствующей действительности.

Пытались отобрать фабрику?

Как рассказал экс-директор "Меньшевика" радиостанции Business FM, которой удалось до него дозвониться, у него якобы пытались отобрать предприятие.

Оцепление полиции на Иловайской улице. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Адвокат не знает, где находится экс-директор фабрики "Меньшевик"

"Я — директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался… У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь… Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом — с пистолетами, с оружием", — рассказал он радиостанции.

Бывший одноклассник, близкий знакомый Аверьянова Герман Батасов также говорит о попытках отобрать предприятие.

"Относительно сегодняшнего — такое уже происходило около полугода назад, в прошлый раз стрельбы не было. На территорию фабрики проникли посторонние с арматурой, избили охрану, Аверьянову проломили голову. После этого он обращался в прокуратуру, в МВД. Все рассматривалось формально, никому было не нужно", — утверждает Батасов.

По его словам, "сейчас произошла попытка реванша — отобрать производство". "Я с трудом представляю, чтобы Илья начал в кого-то стрелять. Если он стрелял, то потому, что это была угроза жизни, и против него пытались применить оружие. Написали, что убит охранник — зачем ему убивать своего охранника?" — отметил он.

Работа оперативных служб на месте стрельбы на фабрике Меньшевик
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Устроивший перестрелку экс-хозяин фабрики в Москве заявил, что его разорили

Друг Аверьянова рассказал, что "вся ситуация… началась не сегодня, а 4 года назад или даже больше — у него пытаются отнять бизнес". "По поддельным документам, якобы он продал фабрику другому юридическому лицу. Как потом выяснилось — это аффилированные с одной преступной группировкой люди. Было несколько обращений в правоохранительные органы, Илья Иванович отдавал документы в приемную ФСБ, где были зафиксированы факты мошеннических действий", — заявил Батасов.

При этом он характеризует Аверьянова как серьезного, доброго, невспыльчивого и принципиального человека.

Проблемы "Меньшевика"

Арбитражный суд Москвы 18 января будет рассматривать заявление о банкротстве фабрики, это следует из материалов, содержащихся в базе суда.

"Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом", — отмечается в решении суда. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

Молоток судьи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Суд рассматривает дело о банкротстве фабрики в Москве, где была стрельба

Суд обязал представителей фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

О непростой ситуации на фабрике в последние годы рассказывают и сотрудники "Меньшевика" в своих отзывах в интернете, в частности, они пишут о проблемах с выплатой зарплаты и условиями для иногородних рабочих.

За развитием ситуации на фабрике "Меньшевик" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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Происшествия
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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t6585088
Вот как не стыдно у людей отбирать нажитое? У человека 8 детей, кстати! Аверьянов открыл стрельбу по судебным приставам и застрелил собственного охранника, ага... Обычный рейдерский захват! Реальность заурядная..
22:30
27.12.2017
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Алла Подгайская (Бондаренко)
В жизни нет ни чего постоянного.
В начале Илья Аверьянов, долго искал у полиции защиты, а теперь полиция ищет Илью Аверьяновна.
Прямо детская игра в казаки разбойники.
20:15
27.12.2017
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