Суд продлил арест имущества экс-главы Коми до мая

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до мая 2018 года продлил срок ареста имущества бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого по делу о мошенничестве и создании преступной группы в регионе, сообщил РИА Новости его адвокат Вячеслав Леонтьев.

"Мы просили снять арест с двух объектов недвижимости: квартиры в Москве (58 кв.м.) и в Сыктывкаре (54,3 кв.м.). Однако установленный судом срок ареста, наложенного на имущество, был продлен решением суда до мая 2018 года", — сказал адвокат.

Он пояснил, что квартира была куплена в 2005 году, а первое из инкриминируемых преступлений совершено в 2010-м.

"Мы заявляли изначально, что земельный участок уже 15 лет не принадлежит моей семье. Эти данные за два года не были проверены, хотя документы были представлены. Моя супруга приобрела имущество до 2005 года. Хочу обратить внимание, что общая сумма моих средств составила 2 миллиона 800 тысяч рублей. До прихода во власть я руководил коммерческими банками, что позволило моей семье приобрести квартиру в Москве", — пояснил в суде Гайзер.

Слушание дела Гайзера по существу продолжится 15 января.

Гайзер содержится под арестом, как и еще восемь подсудимых. Еще трое находятся под домашним арестом и трое — под подпиской о невыезде.

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 2015 фигуранты дела, действуя в составе группы, созданной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 100% акций птицефабрики "Зеленецкая". Ущерб превысил 3,34 миллиарда рублей.

Кроме того, как считает следствие, они похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов республики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки более чем на 198 миллионов рублей, а также отмыли 988,5 миллиона рублей.

Виновным себя Гайзер не считает.