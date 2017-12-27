Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро‍ Молодого

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017

Рассмотрение ходатайства следствия об аресте бывшего главы следственного управления СК Москвы по ЦАО Алексея Крамаренко. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лефортовский суд столицы санкционировал арест начальника правового отдела "Роснефти", экс-главы следственного управления Следственного комитета по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года", — сказала судья Елена Галиханова.

Крамаренко и его адвокат от комментариев отказались. На кроссовках арестованного были видны шнурки, хотя обычно перед тем, как отправить человека в изолятор временного содержания (ИВС) или следственный изолятор (СИЗО), их снимают.

Он устроился на работу в "Роснефть" в марте. Перед этим уволился из следственных органов. Это произошло вскоре после того, как было возбуждено дело о получении высокопоставленными сотрудниками комитета взятки от криминального авторитета.

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко допрашивали в качестве свидетеля. При этом он "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах".

Из трех арестованных офицеров их носил только экс-первый замглавы главка СК по столице Денис Никандров. Кроме него в СИЗО оказались два полковника — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, а также его бывший заместитель Александр Ламонов.

Они, как считает следствие, приняли взятку от Захария Калашова (настоящее имя Шакро Молодого) за смягчение обвинения другому криминальному авторитету — Андрею Кочуйкову.