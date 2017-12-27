Суд арестовал экс-офицера СКР по делу Шакро‍ Молодого

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лефортовский суд столицы санкционировал арест начальника правового отдела "Роснефти", экс-главы следственного управления Следственного комитета по ЦАО Москвы Алексея Крамаренко по делу о взятке от "вора в законе" Шакро Молодого, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать в отношении Крамаренко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2018 года", — сказала судья Елена Галиханова.
Крамаренко и его адвокат от комментариев отказались. На кроссовках арестованного были видны шнурки, хотя обычно перед тем, как отправить человека в изолятор временного содержания (ИВС) или следственный изолятор (СИЗО), их снимают.
Он устроился на работу в "Роснефть" в марте. Перед этим уволился из следственных органов. Это произошло вскоре после того, как было возбуждено дело о получении высокопоставленными сотрудниками комитета взятки от криминального авторитета.
Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко допрашивали в качестве свидетеля. При этом он "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах".
Из трех арестованных офицеров их носил только экс-первый замглавы главка СК по столице Денис Никандров. Кроме него в СИЗО оказались два полковника — глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко, а также его бывший заместитель Александр Ламонов.
Они, как считает следствие, приняли взятку от Захария Калашова (настоящее имя Шакро Молодого) за смягчение обвинения другому криминальному авторитету — Андрею Кочуйкову.