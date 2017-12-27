МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Экс-главе следственного управления СК России по ЦАО Москвы Алексею Крамаренко предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Екатерина Краснова.

"В адрес Лефортовского суда поступил материал и ходатайство СУФСБ России об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Крамаренко Алексея Игоревича. Ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)" — сказала она.

В марте 2017 года Крамаренко, уволившийся после возбуждения дела о получении высокопоставленными сотрудниками СК взятки от "вора в законе" Шакро Молодого, устроился на работу в правовой отдел российской нефтегазовой компании "Роснефть".

Источник РИА Новости в правоохранительной системе сообщал, что Крамаренко был допрошен по делу в качестве свидетеля и "дал показания на одного из своих руководителей в генеральских погонах". Такие погоны из трех арестованных офицеров носил лишь бывший первый замглавы ГСУСК Москвы Денис Никандров. Помимо последнего в СИЗО оказались два полковника — руководитель управления собственной безопасности СК России Михаил Максименко и его заместитель Александр Ламонов.

По версии следствия, они получили взятку от "криминального авторитета" Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) за смягчение обвинения другому "авторитету" — Андрею Кочуйкову (Итальянец).