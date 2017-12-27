Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (34)

Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик

Ситуация на месте стрельбы в здании фабрики Меньшевик

План "Сирена" объявлен в Москве для поиска экс-директора фабрики "Меньшевик" Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"По поиску преступника, устроившего стрельбу на улице Иловайская, 20, в Москве объявлен план "Сирена". Полицейским даны ориентировки с фотографиями", — сказал собеседник агентства.

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