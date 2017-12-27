"По поиску преступника, устроившего стрельбу на улице Иловайская, 20, в Москве объявлен план "Сирена". Полицейским даны ориентировки с фотографиями", — сказал собеседник агентства.
Источник: объявлен план "Сирена" по задержанию экс-директора "Меньшевика"
А с текущим делом, сначала разберитесь с причинами, назовите всех фигурантов, злодеев, потом проранжируйте. К тому времени и следствие может закончиться. А то. при некоторых случаях раздаются вопли, что СМИ создают среду давления на правосудие. А здесь, ну, просто шум и гам.