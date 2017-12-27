В прокуратуре рассказали, когда экс-директор "Меньшевика" начал стрелять

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (34)

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Директор фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов начал стрелять в момент, когда на предприятие пришли приставы взыскивать долги, сообщает прокуратура Москвы.

"На фабрику в целях исполнения решения арбитражного суда о взыскании с должника ООО "КФ "Меньшевик" денежных средств пришли судебные приставы. В ответ на это директор ООО "Кондитерская фабрика "Меньшевик" Илья Аверьянов открыл стрельбу из огнестрельного оружия", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Следственный комитет сообщал, что Аверьянов является бывшим директором фабрики "Меньшевик". СК отмечал, что Аверьянов устроил стрельбу, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия.