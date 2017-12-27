Адвокат не знает, где находится экс-директор фабрики "Меньшевик"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Адвокат экс-директора фабрики "Меньшевик" в Москве Ильи Аверьянова, устроившего стрельбу на предприятии, не знает, где находится его доверитель.

Ранее источник в правоохранительных органах Москвы сообщил РИА Новости, что устроивший стрельбу экс-директор фабрики "Меньшевик" скрывается на территории предприятия, его поисками занимаются полицейские.

"Сейчас, где находится Илья, — уже два часа — не знаю", — сказал РИА Новости адвокат Аверьянова, глава юридического бюро АСК Тимур Батиралиев.

Адвокат пояснил, что смог пообщаться с предпринимателем после произошедшей на территории фабрики стрельбы. Со слов Аверьянова, на него напали около десяти вооруженных лиц и хотели захватить имущество, ему пришлось обороняться.

По словам адвоката, он оказывает юридические услуги Аверьянову в течение двух лет, представляет его интересы в арбитражных судах и по обращению в правоохранительные органы.

Батиралиев сообщает, что, со слов Аверьянова, вооруженные люди хотели "заблокировать фабрику, захватить имущество, выгнать персонал и далее осуществлять управление имуществом". Людей экс-глава фабрики, по его словам, не захватывал.

"Еще до стрельбы утром вызывали полицейских, они приезжали, но уехали. Это мне также подтвердила сестра Ильи, которая находилась возле ворот фабрики", — добавил он.

Адвокат утверждает, что эта "история тянется давно". "Летом была подобная ситуация, лица кавказской внешности сломали замки, проникли в здание. Избили директора, поломали ему руки ноги", — сказал адвокат.

Он отметил, что по факту избиения полицейские не стали возбуждать дело, но возбудили по факту кражи из сейфа 3 миллионов рублей. Расследование по факту кражи, по словам адвоката, продолжается.