В Волгограде в машине главреда "Блокнот Волгограда" повредили тормоза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения тормозного шланга и системы ABS в автомобиле главного редактора издания "Блокнот Волгограда" Юлии Завьяловой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Как ранее рассказала агентству Завьялова, 26 ноября текущего года она попросила отца отогнать ее машину в шиномонтаж, чтобы сменить резину. Когда он завел автомобиль, то увидел, что тормоза не работают. После осмотра выяснилось, что тормозной шланг перерезан и повреждена система ABS. Завьялова считает, что инцидент может быть связан с ее профессиональной деятельностью.

По ее заявлению в полицию была назначена экспертиза элементов тормозной системы для того, чтобы установить характер повреждения. "Экспертиза установила, что фрагмент тормозного шланга имеет механические повреждения в виде четырех проколов. На фрагменте провода ABS имеется механическое повреждение в виде разрыва", — сказала Смольянинова.

Она уточнила, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.