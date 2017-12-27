В Волгограде в машине главреда "Блокнот Волгограда" повредили тормоза

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 дек — РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту повреждения тормозного шланга и системы ABS в автомобиле главного редактора издания "Блокнот Волгограда" Юлии Завьяловой, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД России по Волгоградской области Светлана Смольянинова.
По ее заявлению в полицию была назначена экспертиза элементов тормозной системы для того, чтобы установить характер повреждения. "Экспертиза установила, что фрагмент тормозного шланга имеет механические повреждения в виде четырех проколов. На фрагменте провода ABS имеется механическое повреждение в виде разрыва", — сказала Смольянинова.
Она уточнила, что в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). Статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.