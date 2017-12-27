Полиция вошла в здание фабрики "Меньшевик" в Москве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик", где экс-директор устроил стрельбу, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.
"Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", — сказал Титов, подтвердив, таким образом, информацию источника РИА Новости.
Территория объекта большая, проводится "зачистка", добавил Титов.
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