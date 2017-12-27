Полиция вошла в здание фабрики "Меньшевик" в Москве

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (21)

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 26 декабря 2017

Полиция и автомобиль реанимации на Иловайской улице. 26 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция и Росгвардия вошли в здание фабрики "Меньшевик", где экс-директор устроил стрельбу, сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

"Внутри находится спецподразделение, вошли сотрудники Росгвардии и полиции, подозреваемого ищут", — сказал Титов, подтвердив, таким образом, информацию источника РИА Новости.

Территория объекта большая, проводится "зачистка", добавил Титов.

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