Полиция опровергла информацию о заложниках на фабрике "Меньшевик"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Столичная полиция опровергает информацию о заложниках в здании фабрики, где бывший собственник устроил стрельбу, в результате которой один человек погиб, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Официально опровергаем информацию о нахождении заложников в здании на Иловайской улице", — сказал собеседник агентства.

О судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, в главке не сообщили, отметив, что информация пока уточняется.

По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что по меньшей мере двое ранены.

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". Территория самой фабрики оцеплена.

За развитием ситуации на фабрике "Меньшевик" следите в онлайн-репортаже РИА Новости>>