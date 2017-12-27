Полиция принимает меры к задержанию стрелявшего на фабрике в Москве

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция принимает все необходимые меры к задержанию мужчины, устроившего стрельбу на фабрике на юго-востоке Москвы, сообщается на сайте столичного главка МВД в среду.
По информации столичного главка СК РФ, стрельбу на территории фабрики на юго-востоке Москвы устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что по меньшей мере двое ранены.
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