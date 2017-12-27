Суд рассматривает дело о банкротстве фабрики в Москве, где была стрельба

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 18 января рассмотрит заявление о банкротстве московской фабрики "Меньшевик", где в среду произошла стрельба, следует из материалов, содержащихся в базе суда.

"Назначить к рассмотрению в судебном заседании обоснованность заявления о признании должника банкротом", — отмечается в решении суда. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

Суд обязал представителей фабрики направить на заседание представителя и предоставить устав, бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) с расшифровками дебиторской и кредиторской задолженности, сведения о сумме задолженности, сведения об имеющемся у должника имуществе.

Ранее в пресс-службе ГУМВД по столице сообщили, что полиция принимает меры по задержанию мужчины, открывшего стрельбу в здании на юго-востоке Москвы по адресу улица Иловайская, дом 20, корпус 1. В результате стрельбы погиб один человек. Речь идет предположительно о конфликте между хозяйствующими субъектами. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

По данному адресу находится кондитерская фабрика "Меньшевик". Согласно информации на сайте фабрики, она была основана в 1999 году и занимается производством кондитерских изделий для детей.