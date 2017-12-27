У полиции Москвы нет данных о заложниках на фабрике, где произошла стрельба

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (14)

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полиция Москвы не располагает данными о заложниках на фабрике на юго-востоке столицы, где произошла стрельба, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Информации о заложниках нет. Информацию не подтверждаем", — сказал РИА Новости представитель главка.