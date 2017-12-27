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Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве. Онлайн-репортаж

Сюжет:
Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы
11:0527.12.2017
(обновлено: 12:05 27.12.2017)
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Бывший владелец предприятия открыл огонь в здании. Погиб человек, еще двое ранены.
Стрельба на фабрике "Меньшевик" в Москве. Онлайн-репортаж
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  • 12:30

    В МВД подтвердили информацию о погибшем

    «Информацию о погибшем могу подтвердить. По раненым не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал официальный представитель столичной полиции Юрий Титов в эфире телеканала «Россия 24».

  • 12:21

    Один из постояльцев Центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки, расположенного напротив фабрики, утверждает, что видел "как минимум двух человек", которые выпрыгивали из окон здания предприятия.

    По словам очевидцев, выстрелов было несколько.

    © РИА Новости / Евгения Новоженина
    Перейти в фотобанк
  • 12:07

    Около десяти человек обратились в полицию. По данным источников РИА Новости, это работники фабрики, которые видели стрельбу.

    Названо имя погибшего — Алексей Костиков, сотрудник службы безопасности. По предварительным данным, он погиб, пытаясь остановить стрелка.

  • 12:02

    Предположительно, мужчина стрелял из охотничьего карабина "Сайга".

  • 11:57

    К зданию стягиваются бригады журналистов и местные жители, желающие посмотреть "живое кино", передает корреспондент РИА Новости.

  • 11:51

    На место ЧП приезжают все больше полицейских автомобилей. За оцепление проехала машина Следственного комитета.

    Очевидцы также сообщают о приезде пожарного автомобиля с выдвижной лестницей.

    © РИА Новости
  • 11:50

    Полиция опровергла информацию о захвате заложников

    Информация о судьбе раненых, как и о том, есть ли они вообще, пока уточняется.

  • 11:45

    В Сети появилось видео с места ЧП.

  • 11:39

    Мужчина забаррикадировался. Фабрика закрыта на вход и выход, со стрелком ведутся переговоры, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

  • 11:38

    В комментарии телеканалу "Москва-24" мужчина заявил, что в него тоже стреляли.

    © РИА Новости
  • 11:33

    По данным СМИ, огонь открыл гендиректор и бывший совладелец фабрики Илья Аверьянов.

  • 11:28

    Заявление о банкротстве кондитерской фабрики "Меньшевик" суд рассмотрит 18 января. С заявлением о банкротстве обратился Шамсутдин Раджабов, его должность не уточняется.

    По данным картотеки арбитражного суда, за последние два года директор ООО КФ "Меньшевик" шесть раз судился с Даниловским отделом службы судебных приставов по Москве.

    Молоток судьи. Архивное фото

    Суд рассматривает дело о банкротстве фабрики в Москве, где была стрельба

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  • 11:24

    В Федеральной службе судебных приставов подтвердили, что сотрудники ведомства находятся на территории фабрики. Однако, как заявили представители ФСПП, приставы не проводили исполнительных действий.

    Бывший директор предприятия утверждает, что его "стали брать штурмом" сразу после того, как он "пришел на работу". 

    "У меня есть штатное оружие, сегодня я применил оборону", — заявил мужчина.

  • 11:21

    У московской полиции нет данных о заложниках на месте ЧП.

  • 11:20

    Мужчина признался, что "к сожалению, одного застрелил". По данным СК, злоумышленник стрелял несколько раз, ранив охранника. От полученного ранения тот скончался.

  • 11:16

    Экс-директор фабрики заявил, что его разорили

    «Я - директор. Я сейчас тут сижу, забаррикадировался... У меня по поддельным документам отобрали фабрику, разорили меня. У меня восемь детей. Вы знаете, я четыре года бьюсь... Сегодня утром я пришел на работу, меня стали брать штурмом - с пистолетами, с оружием», - заявил мужчина радиостанции Business FM.

  • 11:12

    Как сообщили в столичном главке СК, мужчина передвигается по зданию и "оказывает активное сопротивление" полицейским.

  • 11:08

    Ранее в полиции рассказали, что произошел конфликт "между хозяйствующими субъектами". Возбуждено уголовное дело.

  • 11:07

    Полицейские оцепили район ЧП и пытаются установить контакт с открывшим стрельбу мужчиной. Несмотря на призывы полиции он отказывается отпускать заложников.

  • 11:06

    Один человек погиб

    По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, один человек погиб, двое ранены.

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Vladimir Vladimirov
Брутально правящий режим то ли "защищает", то ли кошмарит бизнес путём отъёма успешных предприятий.
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