Стрельбу на фабрике в Москве устроил ее бывший хозяин

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (14)

Работа оперативных служб на месте стрельбы на фабрике Меньшевик

Работа оперативных служб на месте стрельбы на фабрике Меньшевик

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Стрельбу на территории фабрики в Москве устроил ее бывший хозяин, "вступив в словесный конфликт" с нынешним руководством предприятия, сообщает в среду столичный главк СК РФ.

"Бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и сделал несколько выстрелов, ранив охранника, который от полученного ранения скончался", — сказано в релизе.

В настоящее время, как указывают в ГСУСК, "подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании".

По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконные оборот оружия".

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