Источник: МВД пытается установить контакт с захватившим заложников в Москве

Стрельба на фабрике на юго-востоке Москвы (14)

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Полиция пытается установить контакт со злоумышленником, который удерживает заложников в здании фабрики на юго-востоке Москвы, сообщил в среду РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Неизвестный преступник открыл в среду огонь на юго-востоке Москвы, один человек погиб. По предварительным данным, речь идет о конфликте хозяйствующих субъектов. Здание, где произошла стрельба, оцеплено, стрелявший, предположительно, удерживает заложников.

По данным источника, со злоумышленником пытаются установить контакт для проведения возможных переговоров.

Следователи уже выехали на место, обстоятельства устанавливаются, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

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