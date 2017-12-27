ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек — РИА Новости. Четыре сотрудника администрации города Новый Уренгой на Ямале получили дисциплинарные взыскания после проверки, связанной с вызвавшим резонанс выступлением местных гимназистов в немецком бундестаге, сообщили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.
Выступление школьника вызвало широкий общественный резонанс в России. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма; надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься "упражнениями в плане человеконенавистничества".
В департаменте образования ЯНАО заявили РИА Новости, что на директора гимназии и заместителя директора по учебно-воспитательной работе также наложены выговоры. В ведомстве заявили, что поездка школьников в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом — руководство образовательного учреждения не уведомило власти Нового Уренгоя о договоренностях с немецкой стороной, а также о целях и содержании поездки гимназистов.
В середине декабря на сайте ямальского отделения КПРФ был опубликован ответ департамента образования региона на запрос депутата Заксобрания региона Елены Кукушкиной, из которого следовало, что в профильном ведомстве предложили руководству гимназии рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности педагога, организовавшего поездку. Как уточнили РИА Новости в администрации Нового Уренгоя, такого решения пока нет, по итогам проверки никто не уволен.