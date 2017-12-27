ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 дек — РИА Новости. Четыре сотрудника администрации города Новый Уренгой на Ямале получили дисциплинарные взыскания после проверки, связанной с вызвавшим резонанс выступлением местных гимназистов в немецком бундестаге, сообщили РИА Новости в информационно-аналитическом управлении муниципалитета.

Ранее в интернете появилась видеозапись выступления в парламенте ФРГ учащегося новоуренгойской гимназии Николая Десятниченко, который рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник рассказал, что посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

Выступление школьника вызвало широкий общественный резонанс в России. В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле считают неверным обвинять школьника в пропаганде нацизма; надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься "упражнениями в плане человеконенавистничества".

"Из заместителей главы администрации (Нового Уренгоя) выговор объявлен заместителю, который курирует социальную политику, предупреждение — замглавы по внутренней политике. Также дисциплинарные взыскания — начальнику и заместителю начальника информационно-аналитического управления", — рассказал собеседник агентства.

В департаменте образования ЯНАО заявили РИА Новости, что на директора гимназии и заместителя директора по учебно-воспитательной работе также наложены выговоры. В ведомстве заявили, что поездка школьников в Германию была организована с нарушением порядка взаимодействия с муниципалитетом — руководство образовательного учреждения не уведомило власти Нового Уренгоя о договоренностях с немецкой стороной, а также о целях и содержании поездки гимназистов.

В середине декабря на сайте ямальского отделения КПРФ был опубликован ответ департамента образования региона на запрос депутата Заксобрания региона Елены Кукушкиной, из которого следовало, что в профильном ведомстве предложили руководству гимназии рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности педагога, организовавшего поездку. Как уточнили РИА Новости в администрации Нового Уренгоя, такого решения пока нет, по итогам проверки никто не уволен.