Пожар на складе в Калининграде полностью потушили

КАЛИНИНГРАД, 27 дек — РИА Новости. Пожар, который начался еще во вторник ранним утром на складе в Калининграде на площади 1,2 тысячи квадратных метров, полностью ликвидирован, сообщает главное управление МЧС по Калининградской области.

Сообщение о пожаре на складе в промзоне по улице Камской в Калининграде поступило в Центр управления в кризисных ситуациях во вторник в 04.35 (5.35 мск) утра. Площадь пожара составила около 1,2 тысячи квадратных метров. В 7.35 (8.35) пожар был локализован. На протяжении всего дня пожарные разбирали конструкции и проливали перекрытия, чтобы не допустить повторного возгорания. Вечером сообщалось, что "проливка" по всей площади возгорания будет идти ночью.

"Полностью ликвидирован пожар в складском здании по улице Камской 63-А в Калининграде. Для ликвидации пожара была создана группировка сил и средств численностью 48 человек, 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 36 человек, 10 единиц техники. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

По информации источника в экстренных службах, возгорание возникло в отдельно стоящем складском здании, где находилось списанное оборудование ПАО "Сбербанк" и алкогольная продукция. Сумма ущерба уточняется.