Суд в Москве арестовал мужчину, подозреваемого в подготовке теракта

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы санкционировал арест уроженца Киргизии Хайролла Абдухалилова, подозреваемого в участии в террористической организации и подготовке теракта, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.

"Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 февраля, подозреваемый ее не обжаловал", — сказала она.

Абдухалилову предъявлено обвинение по статьям УК РФ 355 (Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсинного, а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором Российской Федерации), части 2 статьи 205.5 (Участие в деятельности террористической организации) и статье 30 и части 3 статьи 205 (Подготовка террористического акта).

Подробности инкриминируемых преступлений в суде пояснить не смогли.