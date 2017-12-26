В МЧС прокомментировали слухи о метеорите в небе над Симферополем

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Громкий хлопок, о котором спасателям сообщили жители Симферополя, мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера, заявил РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.

Как передает корреспондент РИА Новости, хлопок был слышан по всему городу. Во многих районах на автомобилях сработала сигнализация. В СМИ даже начали появляться сообщения о метеорите.

По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".

#Симферополь Только что что-то как жахнуло, аж ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали. — Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.

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"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.

По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.

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