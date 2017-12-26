СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости. Громкий хлопок, о котором спасателям сообщили жители Симферополя, мог произойти во время прохождения самолетом звукового барьера, заявил РИА Новости помощник начальника крымского главка МЧС РФ Владимир Иванов.
По словам Иванова, "кроме звонков от любопытных граждан о том, что они слышали хлопок, никаких сообщений ни на один из номеров экстренных служб не поступало".
#Симферополь Только что что-то как жахнуло, аж ударную волну почувствовал и сигналки на машинах сработали.— Dmitriy Inozemtsev (@know4sure) 26 декабря 2017 г.
"Мы допускаем, что в результате прохождения самолетом звукового барьера мог произойти соответствующий хлопок. Это нормальное явление. Поводов для паники нет", — заверил Иванов.
По его словам, экстренные службы следят за ситуацией.
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в городе у всех паника из-за этой ракеты #Крым #Симферополь pic.twitter.com/5CmkjmmMM8— Арвид (@arvidOS) 26 декабря 2017 г.