В Ульяновске проверят обстоятельства ДТП, в которое мог попасть губернатор

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Полиция Ульяновска проверяет данные о лобовом столкновении машины "ВАЗ-21099" с автомобилем Volkswagen, в котором, по информации ряда местных СМИ, якобы мог находиться губернатор области Сергей Морозов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Местные СМИ во вторник писали, что иномарка могла принадлежать правительству региона, в ней обычно ездил Морозов, однако был ли глава региона на момент аварии в машине, неизвестно.

В полиции информацию о том, кому принадлежит Volkswagen, не разглашают.

"По информации УГИБДД УМВД России по Ульяновской области, 24 декабря 2017 года около 21.00 часов возле дома № 49 по улице Димитровградская поселка Мирный Чердаклинского района Ульяновской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин "ВАЗ-21099" и Volkswagen", — рассказали в пресс-службе.

По данным ГУМВД, в аварии никто не пострадал. Полиция 24 декабря назначила административное расследование и автотехническую экспертизу, выясняются все обстоятельства произошедшего.

РИА Новости пока не удалось получить комментарий пресс-службы правительства Ульяновской области по факту ДТП.