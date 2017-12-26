Двое пострадавших в ЧП с автобусом в Москве находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Двое пострадавших при аварии на западе Москвы находятся в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, заявил заммэра Москвы Леонид Печатников во вторник на совещании по оперативным вопросам.

Он напомнил, что 4 человека погибли на месте, двоим помощь была оказана амбулаторно, они отказались от госпитализации и девять человек были госпитализированы.

"Из 9 человек двое продолжают находиться в тяжелом состоянии, 7 человек находятся в состоянии средней тяжести, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На сегодняшний день у нас есть надежда, что нам удастся других жертв избежать. К сожалению, двое находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, поэтому мы оцениваем их состояние как тяжелое", — сказал он.