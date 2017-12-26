Полиция ищет мужчину, который выгуливал льва в Махачкале

МАХАЧКАЛА, 26 дек — РИА Новости. Полицейские в Махачкале ищут мужчину, который якобы выгуливал льва на поводке и без намордника, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по Дагестану.

Ранее информация об этом появилась в соцсетях. Большинство пользователей беспокоило, что лев в городских условиях страдает, они призывали вернуть хищника в среду обитания.

В середине декабря Госдума приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными. Ранее такие преступления наказывались максимум двумя годами лишения свободы, но реальные сроки получали единицы. Теперь максимальный срок составляет пять лет, а выкладывание в интернет фото или видео с издевательствами над животными считается отягчающим обстоятельством.