Под Тюменью женщину, заразившую партнера ВИЧ-инфекцией, осудили условно

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Тюменской области, заразившая своего партнера ВИЧ-инфекцией, получила два года лишения свободы условно, сообщает областная прокуратура во вторник.

Как следует из материалов уголовного дела, у женщины в 2009 году выявили ВИЧ-инфекцию и предупредили об уголовной ответственности за заведомое заражение другого человека. Между тем в октябре 2016 года она вступила в интимные отношения с односельчанином и заразила его. У него выявили инфекцию в октябре 2017 года, отметили в прокуратуре.

Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина на заседание не явился, написав заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Его подруга вину признала и раскаялась в содеянном. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ "Заражение ВИЧ-инфекцией", добавили в ведомстве.

"Суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При назначении наказания суд учел наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья", — говорится в сообщении.