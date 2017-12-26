Под Тюменью женщину, заразившую партнера ВИЧ-инфекцией, осудили условно

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Жительница Тюменской области, заразившая своего партнера ВИЧ-инфекцией, получила два года лишения свободы условно, сообщает областная прокуратура во вторник.
Дело рассматривалось в особом порядке. Мужчина на заседание не явился, написав заявление о рассмотрении дела в его отсутствие. Его подруга вину признала и раскаялась в содеянном. Женщину признали виновной в совершении преступления по статье УК РФ "Заражение ВИЧ-инфекцией", добавили в ведомстве.
"Суд назначил женщине два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года. При назначении наказания суд учел наличие у нее на иждивении несовершеннолетнего ребенка и состояние здоровья", — говорится в сообщении.