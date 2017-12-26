В Самаре проверяют информацию об издевательствах над собакой-поводырем

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку информации об издевательствах над собакой-поводырем в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
9.0%Крупного денежного штрафа
9.9%Принудительных работ
60.9%Лишения свободы
20.2%Это больные люди, их нужно лечить
"Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Но мы проводим проверку информации об этом инциденте на основании публикаций, выявленных в ходе мониторинга", — сообщили в полиции.
Госдума РФ 13 декабря приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.