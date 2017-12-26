В Самаре проверяют информацию об издевательствах над собакой-поводырем

САМАРА, 26 дек — РИА Новости. Полиция проводит проверку информации об издевательствах над собакой-поводырем в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Какого наказания заслуживают живодеры? Крупного денежного штрафа

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Это больные люди, их нужно лечить Результаты 9.0% Крупного денежного штрафа

9.9% Принудительных работ

60.9% Лишения свободы

20.2% Это больные люди, их нужно лечить Все опросы Голосовать

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на помойке под Самарой обнаружили собаку-поводыря породы овчарка. По словам очевидцев, животное находилось на грани смерти. Собаку подобрали случайные прохожие, сейчас она идет на поправку. Во время рентгена был обнаружен чип, благодаря которому выяснилось, что овчарка принадлежит московской школе подготовки собак-поводырей и с 2008 года была закреплена за 64-летним инвалидом по зрению, который был уже третьим хозяином питомца.

"Заявлений по данному факту в полицию не поступало. Но мы проводим проверку информации об этом инциденте на основании публикаций, выявленных в ходе мониторинга", — сообщили в полиции.

Госдума РФ 13 декабря приняла законопроект об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.