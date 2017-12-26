Число пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове выросло до четырех

На месте ДТП с маршрутным автобусом в Саратове

На месте ДТП с маршрутным автобусом в Саратове

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших в ДТП с маршрутным автобусом в Саратове во вторник увеличилось до четырех человек, сообщила РИА Новости сотрудница городского отдела ГИБДД.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший по маршруту 2Д, на проспекте Энтузиастов во вторник около 7.10 мск врезался в столб, в результате, по предварительным данным, пострадали три человека.

"По предварительным данным, в результате ДТП уже пострадало четыре человека, они доставлены в больницу", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что, предварительно, детей среди пострадавших нет. По ее словам, в больницу доставлены 40-летний пассажир автобуса и три пассажирки в возрасте от 21 до 72 лет.

На месте работают сотрудники ГИБДД и сотрудники оперативных служб города. Обстоятельства ДТП устанавливаются.