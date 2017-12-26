Переход у "Славянского бульвара" вернулся к нормальной работе после ДТП

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Подземный переход у метро "Славянский бульвар" вернулся к нормальной работе после ДТП с автобусом в понедельник, когда погибли пять человек.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

К утру вторника рабочие завершили восстановление поврежденных частей входа: отчетливо выделяется на фоне старой серой плитки участок новой — белой. В переходе ядовито пахнет краской.

Жизнь в переходе тоже вернулась к прежнему ритму. Уже стоят торговки одеждой и фарфоровыми фигурками, первая попрошайка заняла своё место. Только нет бабушки в сереньком пальто, которая обычно просила милостыню на той лестнице, на которую въехал автобус. Возможно, еще рано для нее.

На столе у входа прибавляются цветы, гвоздики, розы, кто-то принес еловую веточку и еще одну плюшевую игрушку. С понедельника среди цветов и свечей лежит занесенная снегом шапка — может быть, кого-то из погибших или пострадавших в аварии, или просто потерянная одним из очевидцев.