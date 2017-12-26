В Саратове автобус врезался в столб, есть пострадавшие

© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г. Саратову

© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г. Саратову

На месте ДТП с маршрутным автобусом в Саратове

На месте ДТП с маршрутным автобусом в Саратове

© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г. Саратову

© Фото : пресс-служба ОГИБДД по г. Саратову

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Городской автобус в Саратове во вторник врезался в столб, пострадали три человека, сообщил РИА Новости представитель городского отдела ГИБДД.

ДТП произошло около 8.10 по местному времени (7.10 мск) у дома 29 по проспекту Энтузиастов в Заводском районе.

"По предварительным данным, водитель 32 лет за рулем автобуса, следовавшего по маршруту 2Д, совершил наезд на столб. По предварительным данным, пострадало три человека", — сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что на месте работают сотрудники ГИБДД и "скорой", детали происшествия устанавливаются.