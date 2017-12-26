На Сахалине ураган повредил крыши 13 домов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек – РИА Новости. Ураганный ветер повредил крыши 13 домов в Углегорском районе на Сахалине, сообщает региональный главк МЧС России.

"В связи с прохождением циклона в Углегорском районе частично нарушена кровля на 13 многоэтажных домах. Восстановительные работы будут проводиться после прохождения циклона", — говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, крыши лишился детский сад в Ногликском районе, кровля разлетелась буквально в щепки, а доски летели в припаркованные автомобили, разбивая стекла. В момент ЧП в детском саду никого не было, никто не пострадал. Сразу в нескольких районных центрах из-за порывов ветра в 30-40 метров в секунду попадали новогодние елки.

По состоянию на 14.00 (06.00 мск), ограничено движение всех видов автотранспорта на участках автодорог Стародубское – Оха, Арсентьевка – Ильинское, Огоньки – Невельск, Невельск – Углегорск за исключением техники дежурных служб.

В расчистке дорог от снега задействованы 118 человек и 82 единицы техники. До улучшения метеоусловий закрыта паромная переправа Ванино – Холмск. Аэропорт Южно-Сахалинска работает по фактической погоде, сообщили в МЧС.

По последним данным, в результате циклона в Сахалинской области нарушено электроснабжение 16 населенных пунктов в четырех районах. Все котельные оснащены резервными источниками электроэнергии, нарушений теплоснабжения не зарегистрировано. Электроснабжение восстанавливают 19 ремонтных бригад "Сахалинэнерго".