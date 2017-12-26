В Томске рассказали о состоянии упавших на лед при прыжке с тарзанки

НОВОСИБИРСК, 26 дек — РИА Новости. Молодые люди из Томской области, получившие серьезные травмы при прыжке с моста с использованием страховочного троса, находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости во вторник представитель областного департамента здравоохранения.
"Они по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", — сказал представитель облздрава.
Травмы, полученные молодыми людьми, по данным СК, оцениваются как тяжкий вред здоровью. Следователи управления СК по факту инцидента расследуют дело по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". О подозреваемых пока не сообщается.