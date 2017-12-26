МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава подведомственной Минобороны компании "Воентелеком" Александр Давыдов задержан по подозрению в хищении около 500 миллионов рублей в ходе реализации госконтрактов на поставку спецтехники министерству обороны, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Ранее издание писало о задержании первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и финдиректора компании Евгения Жилкова по подозрению в особо крупном мошенничестве при поставках спецтехники.

По данным газеты, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем задержали его на 48 часов и доставили на допрос в ГВСУ.

Согласно материалам расследования, "Воентелеком" заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования и на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем использовал различные схемы для завышения стоимости своих продуктов и услуг, пишет издание. "Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 миллиону рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

"ГВСУ намерено сегодня ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Александра Давыдова", — пишет газета.

В 2015 году экс-гендиректор "Воентелекома" Николай Тамодин, экс-директор одного из подразделений компании Андрей Щербаков и бывший менеджер проекта Сергей Побежимов были осуждены на лишение свободы в рамках дела об афере на 714 миллионов рублей. По данным прокуратуры, они при исполнении госконтракта по заниженной стоимости покупали поддержанные изделия, которые по поддельным документам использовались на подведомственных заводах как новые.

"Воентелеком" был образован в июне 2009 года приказом министерства обороны из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для вооруженных сил.