МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Глава подведомственной Минобороны компании "Воентелеком" Александр Давыдов задержан по подозрению в хищении около 500 миллионов рублей в ходе реализации госконтрактов на поставку спецтехники министерству обороны, пишет во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По данным газеты, в понедельник сотрудники Главного военного следственного управления и оперативники ФСБ провели обыски в кабинете и машине Давыдова, а затем задержали его на 48 часов и доставили на допрос в ГВСУ.
Согласно материалам расследования, "Воентелеком" заключал с Минобороны контракты на поставку спецоборудования и на осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем использовал различные схемы для завышения стоимости своих продуктов и услуг, пишет издание. "Например, за один маршрутизатор Минобороны платило по 1 миллиону рублей, в то время как его рыночная стоимость, по подсчетам следствия, не превышала 350 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
"ГВСУ намерено сегодня ходатайствовать перед Хамовническим райсудом об аресте Александра Давыдова", — пишет газета.
"Воентелеком" был образован в июне 2009 года приказом министерства обороны из федерального государственного унитарного предприятия "Воентелеком". Как сообщается на сайте компании, она обеспечивает связь для вооруженных сил.