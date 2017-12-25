В Уфе учительница родила в школе и спрятала ребенка в сумку

УФА, 25 дек – РИА Новости. В Уфе учительница родила в школе и спрятала ребенка в сумку, младенец не выжил, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.

Скорая помощь доставила женщину с сильным кровотечением в больницу. Там она призналась в произошедшем. Ребенка в ее сумке нашли врачи.

По словам собеседника агентства, женщина уже имеет троих детей, но по какой-то причине не состояла на учете у гинеколога во время четвертой беременности.

Следователи выясняют подробности инцидента. Сама женщина утверждает, что ребенок уже родился мертвым. Так ли это было, и не погиб ли ребенок по другим причинам, выяснят специалисты.

В СК по Башкортостану проводят проверку этого случая и подробности инцидента не комментируют.