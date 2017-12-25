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Происшествия

Аксенов сообщил о наличии в Крыму "спящих террористических ячеек"

19:4425.12.2017
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фотоГлава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости. Одним из угрозообразующих факторов является наличие в Крыму "спящих ячеек" международных террористических организаций, заявил глава полуострова Сергей Аксенов на итоговом совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба в республике.

Наручники. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По его словам, существует несколько угрозообразующих факторов, которые влияют на ситуацию в сфере противодействия терроризму. "Во-первых, это деструктивная деятельность активистов крымско-татарского и украинского национал-сепаратизма, а также наличие на полуострове "спящих ячеек" международных террористических организаций", — сказал Аксенов.

По его словам, в этом году в Крыму пресечена деятельность структурных ячеек запрещенной в России экстремистской организации Хизб-ут-Тахрир. Изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

Сторонник Хизб-ут-Тахрир (запрещена в РФ) во время митинга. Архивное фото
© AFP 2017 / Abbas Momani
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Кроме того, по его словам, спецслужбы Украины не оставили планы по проведению диверсионных террористических актов на территории полуострова, прежде всего, на объектах инфраструктуры. "Об опасности таких планов свидетельствует, в том числе, подрыв газопровода в Алуште и попытки повреждения опор линий электропередачи", — подчеркнул глава республики.

В связи с этим он поручил устранить недостатки в антитеррористической защищенности различных объектов. По его словам, на территории республики 1 тысяча 784 объекта, на которые могут посягнуть террористы, и 424 места массового пребывания людей. В частности, это объекты транспортной инфраструктуры, оборонно-промышленного и топливо-энергетического комплексов, химической промышленности, питьевого водоснабжения, образования и санаторно-курортного комплекса.

Спецоперация ФСБ. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько
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"Еще одной угрозой является проведение украинскими спецслужбами антироссийских акций в рамках проектов по так называемой реинтеграции Крыма и Севастополя. Некоторые еще безнадежную и утопическую мечту не бросили. Я думаю, мы с вами их должны разочаровать в этом", — сказал Аксенов.

По его словам, данные планы Украины направлены, в том числе, на дискредитацию политики России, разжигание протестных настроений среди крымчан и на создание общественно-политической напряженности, прежде всего, в местах компактного проживания крымских татар.

По мнению Аксенова, в преддверии президентских выборов в России в марте 2018 года, активность деструктивных сил будет только возрастать.

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