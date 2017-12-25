Славянский кошмар: что творилось на месте страшного ДТП на Кутузовском

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Машины экстренных служб, пожарные, полицейские, вой сирен и сотни зевак — в понедельник на западе Москвы пассажирский автобус, сбивая пешеходов, въехал в подземный переход. В катастрофе погибли четыре человека и около 20 пострадали. Корреспонденту РИА Новости, который прибыл к станции метро Славянский бульвар вскоре после трагедии, удалось пообщаться с некоторыми участниками и очевидцами.
По словам мужчины, перед происшествием водитель вел себя вполне адекватно, но при этом был довольно хмур и неприветлив. "Все было похоже на какое-то сумасшествие", — резюмирует Владимир.
"Я услышала рев мотора, но сначала не обратила на это внимания, а потом раздался грохот, — рассказала РИА Новости женщина, находившаяся неподалеку. — В переходе, как мне показалось, было человек 30. Автобус был наполовину разбит, никто не понимал, что произошло. Тех, кто в тот момент поднимались наверх, судя по всему, просто снесло этой махиной".
Полицейские оперативно оцепили все подходы, жестко пресекая любые попытки прорваться к автобусу. А желающие были: любопытство некоторых зевак зашкаливало. Так, в какой-то момент между полицейскими и одним из прохожих произошел довольно серьезный конфликт, едва не перешедший в драку. Мужчина попытался силой пробиться через оцепление, а на все уговоры не делать этого реагировал крайне агрессивно. В итоге силовикам пришлось скрутить дебошира и доставить его в отделение.
Сейчас на месте продолжают работать эксперты, которые собирают всю информацию о катастрофе. Продолжается опрос очевидцев и участников ДТП.
По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело по статьям УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Следователи изучают техническую документацию, будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя. Его сейчас допрашивают. Как сообщили RT в СУ СКР по Москве, транспорт, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на попытки водителя остановить автобус, тормозная система не сработала.