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Происшествия

Славянский кошмар: что творилось на месте страшного ДТП на Кутузовском

20:0025.12.2017
(обновлено: 20:09 25.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Андрей Григорьев. Машины экстренных служб, пожарные, полицейские, вой сирен и сотни зевак — в понедельник на западе Москвы пассажирский автобус, сбивая пешеходов, въехал в подземный переход. В катастрофе погибли четыре человека и около 20 пострадали. Корреспонденту РИА Новости, который прибыл к станции метро Славянский бульвар вскоре после трагедии, удалось пообщаться с некоторыми участниками и очевидцами.

Крупная авария парализовала движение на Кутузовском проспекте в Москве
© Фото : Денис Томашев
Крупная авария парализовала движение на Кутузовском проспекте в Москве
"Пассажирский автобус "Сколковский экспресс" должен был отъезжать в 15:00, но мы с товарищем пришли пораньше, примерно в 14:45, — рассказал РИА Новости пассажир злополучного рейса  Владимир. — Мы зашли в автобус, купили билеты и даже немного поговорили с водителем. А потом прошли в салон и сели в самом конце, за поручнями. Видимо, они нас и спасли. Через две минуты громко заработал мотор, машина помчалась прямо на тротуар, въехала в переход и, врезавшись, остановилась".

 

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАвтобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве

По словам мужчины, перед происшествием водитель вел себя вполне адекватно, но при этом был довольно хмур и неприветлив. "Все было похоже на какое-то сумасшествие", — резюмирует Владимир.

"Я услышала рев мотора, но сначала не обратила на это внимания, а потом раздался грохот, — рассказала РИА Новости женщина, находившаяся неподалеку. — В переходе, как мне показалось, было человек 30. Автобус был наполовину разбит, никто не понимал, что произошло. Тех, кто в тот момент поднимались наверх, судя по всему, просто снесло этой махиной".

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди выходят из перехода недалеко от места происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
В считанные минуты к станции подъехали сотрудники экстренных служб города. Но, к сожалению, спасти удалось не всех пострадавших: четыре человека погибли на месте, еще более десяти получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудникам ГИБДД пришлось буквально расчищать пути подъезда для машин скорой помощи и МЧС — из-за сильного снегопада на Кутузовском проспекте к тому времени уже образовалась пробка. А на выходе из перехода толпились люди, потому что часть лестницы, на которой произошла авария, была закрыта, а другая часть работала только на выход. 

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЛюди выходят из перехода недалеко от места происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Люди выходят из перехода недалеко от места происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

Полицейские оперативно оцепили все подходы, жестко пресекая любые попытки прорваться к автобусу. А желающие были: любопытство некоторых зевак зашкаливало. Так, в какой-то момент между полицейскими и одним из прохожих произошел довольно серьезный конфликт, едва не перешедший в драку. Мужчина попытался силой пробиться через оцепление, а на все уговоры не делать этого реагировал крайне агрессивно. В итоге силовикам пришлось скрутить дебошира и доставить его в отделение.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Москве
После того, как потерпевшим оказали первую помощь, погибших увезли в морг, а криминалистами были сделаны все необходимые замеры, сотрудники МЧС принялись вытаскивать автобус. К нему прицепили несколько тросов и с помощью бульдозера подняли наверх.
Сейчас на месте продолжают работать эксперты, которые собирают всю информацию о катастрофе. Продолжается опрос очевидцев и участников ДТП.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017

По факту произошедшего силовики возбудили уголовное дело по статьям УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Следователи изучают техническую документацию, будет назначен ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя. Его сейчас допрашивают. Как сообщили RT в СУ СКР по Москве, транспорт, находясь на остановке, внезапно начал самостоятельное движение. При этом, несмотря на попытки водителя остановить автобус, тормозная система не сработала.

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