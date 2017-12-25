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Происшествия

Стало известно, где пострадавшие в ДТП с автобусом могут получить выплаты

Сюжет:
ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)
18:5225.12.2017
08630
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкСотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Пострадавшие, а также родственники погибших в ДТП с автобусом на западе Москвы пешеходов могут рассчитывать на страховые выплаты до 500 тысяч рублей по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) за вред жизни и здоровью в страховой компании "МАКС", следует из комментария пресс-службы страховщика для РИА Новости.

Вертолет экстренной медицинской помощи на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Стала известна сумма выплат пешеходам, пострадавшим в ДТП на западе Москвы

Автобус, принадлежащий "Мострансавто", днем в понедельник въехал в подземный переход через Кутузовский проспект у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям — "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Пострадавшие пешеходы и родные погибших пешеходов могут получить компенсации в нашей компании. По ОСАГО выплаты утверждены законом в пределах 500 000 рублей по жизни и здоровью на каждого пострадавшего", — сказали агентству в пресс-службе.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Власти Москвы помогут семьям погибших и пострадавшим в ДТП с автобусом
Ранее в декабре СК "МАКС" сообщала, что признана победителем открытого конкурса на право оказания услуг ОСАГО для нужд государственного унитарного предприятия пассажирского автомобильного транспорта Московской области "Мострансавто". По условиям госконтракта полисами ОСАГО обеспечено более 5 тысяч транспортных средств предприятия.

Национальный союз страховщиков ответственности (НССО) ранее в понедельник сообщал, что пассажиры попавшего в ДТП автобуса были застрахованы в компании "Согаз" по договору ОСГОП. При причинении вреда жизни страховая выплата по закону об ОСГОП составляет 2,025 миллиона рублей, а при причинении вреда здоровью — до 2 миллионов рублей.

Кроме того, представитель страховой компании "Опора" сообщил РИА Новости, что вред, который был причинен лицам вне автобуса, может быть возмещен перевозчиком добровольно по письменной претензии пострадавшего или его родственников.

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© Ruptly , МЧС РФ
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения
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