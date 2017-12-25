Минтранс: автобус, попавший в ДТП у "Славянского бульвара", был исправен

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Автобус, въехавший в пешеходный переход у метро "Славянский бульвар", перед рейсом был исправен, сообщили РИА Новости в министерстве транспорта Московской области.

По данным СК РФ, сам водитель заявил, что автобус "внезапно начал самостоятельное движение", он жал на тормоз, но он не работал.

"Транспортные средства проходят предрейсовый технический осмотр. Автобус был исправен", — говорится в релизе Минтранса.

Автобус днем в понедельник въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар" — в аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Водитель задержан.

Полиция предварительно назвала две версии ДТП: или водитель не справился с управлением, или автобус был неисправен. Версия теракта не рассматривается, отмечал источник РИА Новости.