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Происшествия

Водитель въехавшего в толпу автобуса рассказал свою версию произошедшего

Сюжет:
ДТП с автобусом на Можайском шоссе (62)
16:3825.12.2017
(обновлено: 18:39 25.12.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАвтобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017Автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, рассказал, что машина внезапно сама начала двигаться.

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ДТП с четырьмя погибшими: в Москве автобус протаранил толпу

По его словам, которые приводит Следственный комитет, он пытался остановиться, но тормоза не сработали. 

Пассажир по имени Владимир сообщил РИА Новости, что автобус должен был отъезжать от метро "Славянский бульвар" в 15:00, однако тронулся раньше. "Мы пошли в конец автобуса, сели. И через минуты две вдруг внезапно заработал мотор, автобус помчался на тротуар и врезался в переходе. Он стоял и резко внезапно поехал", — отметил Владимир.

Что произошло

Автобус сегодня протаранил толпу на Можайском шоссе и въехал в подземный переход. Четыре человека погибли, еще одиннадцать пострадали, девять из них госпитализировали. Два человека находятся в крайне тяжелом состоянии.

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© Ruptly , МЧС РФ
Автобус въехал в толпу у метро "Славянский бульвар". Съемка камеры слежения

Среди жертв — один ребенок, заявил источник в экстренных службах столицы.

Как рассказал телеканалу "Россия 24" очевидец, находившиеся в салоне автобуса люди — всего порядка шести человек — не пострадали.

Расследование

Возбуждено уголовное дело по статьям УК об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. 

Следователи изучат техническую документацию и назначат ряд судебных экспертиз, включая медосвидетельствование водителя. Его сейчас допрашивают.

Полиция предварительно назвала две версии ДТП: или водитель не справился с управлением, или автобус был неисправен. Версия теракта не рассматривается, отмечал источник РИА Новости.

Что известно об автобусе

По словам корреспондента агентства с места событий, автобус уже вытащили из перехода с помощью спецтехники. У него выбита задняя дверь и деформирована передняя часть. Сотрудники МЧС осматривают машину.

Автобус принадлежит подмосковному перевозчику "Мострансавто" и эксплуатировался меньше года. Он работал на маршруте №818 "Сколково — метро Славянский бульвар".

Перед рейсом машина была исправна.

Компания-производитель — группа "ГАЗ".

Что известно о водителе

В "Мострансавто" рассказали РИА Новости, что водитель работает в компании с 2000 года, у него российское гражданство.

По данным Минтранса, общий водительский стаж мужчины — двадцать лет. В ведомстве сообщили, что все водители проходят обязательный медицинский осмотр: проверяются давление, наличие в организме алкоголя и наркотических веществ. Отклонений от нормы у мужчины не было.

#СлавянскийБульвар #ЧП #Москва

Публикация от Анатолий (@anatoliy_antonov)


Реакция властей

Сотрудники МЧС эвакуируют автобус, въехавший в подземный переход у станции метро Славянский бульвар. 25 декабря 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Экспертиза оценила состояние водителя автобуса, въехавшего в толпу в Москве
Мэр столицы Сергей Собянин поручил проверить весь автобусный парк. Этим займется департамент транспорта, который планирует завершить проверку техсостояния автобусов к утру вторника.

Замглавы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков исключил вероятность того, что к ДТП могло привести состояние дорог.

Московские власти окажут семьям погибших и пострадавшим материальную поддержку и помогут в организации похорон.

Как сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности Игорь Юргенс, владелец автобуса застраховал свою ответственность в компании "Согаз". Родственники жертв могут получить страховую выплату в размере двух миллионов рублей.

 

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Происшествия
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
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Бен Гурион
Автобусы вообще медленно едят. Как он на такой скорости вообще мог гнаться в сторону перехода ? Что то мне подсказывает что они из числа последователей мирной религии.
16:58
25.12.2017
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Donkey Iaiaia
Если коробка-автомат, в принципе вполне реальное развитие событий. Стоял на остановке, удерживая ногу на тормозе, тормоза вышли из строя (воздух вышел, тяга лопнула, не знаю), автобус поехал. Пока водитель разбирался, что к чему, продолжая судорожно давить на тормоз, уже и приехал.
16:58
25.12.2017
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Wolfas .0
Ага.. СТоял. Стоял. Потом вдруг сам поехал. При этом сам вывернул В переход. Вместо того что бы поехать в пустой парк.
Напоминает анекдот про армянина. Который апельсин чистил. Там то же 15 раз сам на нож упал. Линчевать его.
16:55
25.12.2017
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Nikki 56
А водила таджик?
16:54
25.12.2017
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papacherebakha
Ага, а дальше самостоятельно вырулил ровно в переход.
16:48
25.12.2017
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