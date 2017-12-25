Участника массовой драки в Сочи объявили в розыск, сообщил источник

СОЧИ, 25 дек — РИА Новости. Водитель Gelandewagen, подозреваемый в участии в массовой драке в Сочи, в результате которой два человека попали в больницу, объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором черный внедорожник Mercedes Gelandewagen сбивает на перекрестке человека, из-за чего между потерпевшим, водителем, пассажирами машины и находящимися поблизости людьми возникает массовая драка. Судя по описанию к видео, инцидент произошел в Сочи на улице Воровского в ночь на 22 декабря. Как пишет автор, конфликт возник в местном магазине между компанией автора с друзьями и группой молодых людей, проезжающих мимо на внедорожнике. От словесной перепалки в помещении ссора переросла в драку на улице. Позже водитель машины сбил оппонента.

Как сообщили в ГУМВД России по Краснодарскому краю, в результате драки два человека были доставлены в больницу. Позже в пресс-службе управления здравоохранения администрации города РИА Новости уточнили, что один пострадавший после осмотра был отпущен домой, второй в настоящее время находится в больнице в удовлетворительном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Позже в понедельник в интернете появилась ориентировка, согласно которой по подозрению в совершении преступления разыскивается Махмудов Роман Мамед оглы, управляющий автомобилем Mercedes Gelandewagen.

"Да, это он", — сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе регионального управления МВД и УВД по Сочи сказали, что официальных комментариев по данному вопросу пока нет.