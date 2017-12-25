Собянин поручил проверить весь автобусный парк после ДТП на западе Москвы

ДТП с автобусом на Можайском шоссе (49)

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин после аварии на западе Москвы, где автобус в понедельник съехал в подземный переход, дал поручение провести проверку всего автобусного парка.

"Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование", — сказал он на месте происшествия в понедельник.

Как передает корреспондент РИА Новости, вместе с Собяниным на место аварии приехали заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а также заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Кроме того, на место прибыл начальник столичной полиции Олег Баранов.