В "Мострансавто" рассказали о водителе, въехавшем в толпу на западе Москвы

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

Автобус въехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар в Москве

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Водитель автобуса, въехавшего в подземный переход на западе Москвы, работает в "Мострансавто" с 2000 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса.

"Водитель автобуса 1959 года рождения, работает в "Мострансавто" с 2000 года, имеет гражданство РФ", — сказал собеседник агентства.