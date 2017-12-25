Автобус, съехавший в переход метро в Москве, эксплуатировался меньше года

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар

Мэр Москвы Сергей Собянин на месте происшествия, где автобус въехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар

МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Автобус, съехавший в понедельник в подземный переход на западе Москвы, эксплуатировался меньше года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Мострансавто".

Ранее сообщалось, что автобус въехал в подземный переход на станции метро "Славянский бульвар" на западе Москвы. По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса.

"Авария произошла с участием автобуса "Мострансавто" в районе 14.30, это маршрут №818 "Сколково — метро Славянский бульвар". Автобус выпущен в 2017 году", — отметил собеседник агентства.