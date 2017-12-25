В СК назвали причину смерти многодетной матери в Ульяновске

САМАРА, 25 дек — РИА Новости. Причиной смерти многодетной матери, тело которой нашли на улице в Ульяновске, стало переохлаждение, сообщил в понедельник РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Александр Сорокин.

"Тело женщины было найдено на улице в субботу. Причиной смерти, по данным судебно-медицинской экспертизы, стало переохлаждение. Признаков насильственной смерти на теле женщины обнаружено не было", — рассказал собеседник агентства.

Причину, повлекшую переохлаждение, в СК не уточнили, добавив, что пока нет иных данных о причинах смерти.

Жительница Ульяновска 33-летняя Наталья Ушакова пропала 4 декабря. Согласно информации, размещенной в социальных сетях волонтерами, женщина уехала в тот день от подруги, но домой не вернулась. Наталью искали около трех недель волонтеры и полиция. У погибшей остались муж и трое детей.