В МЧС рассказали о состоянии конструкции дома в Омске, где взорвался газ

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

Сотрудники МЧС во время ликвидации последствий взрыва газового баллона в Омске. 23 декабря 2017

НОВОСИБИРСК, 25 дек – РИА Новости. Конструктивная система трех из четырех подъездов панельного многоэтажного дома в Омске, где в субботу взорвался газовый баллон, не пострадала, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону по итогам обследования дома специальным комплексом "Струна".

По данным ГУМЧС по региону, в субботу в Омске в 10-этажном негазифицированном доме на 2-м Амурском проезде произошел взрыв без горения газового баллона на кухне квартиры на последнем этаже. В результате, по уточненным данным, обрушилась стена в трехкомнатной квартире — две стенных панели дома. Пострадала женщина, ее жизнь вне опасности. Дом обследовали специалисты МЧС РФ при помощи аппаратно-диагностического комплекса "Струна".

"Конструктивная система подъезда, в котором располагается квартира — источник обрушения, находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Эксперты рекомендуют провести измерения здания после выполнения ремонтно-восстановительных работ, а также повторить их не позднее чем через три месяца… Конструктивная система соседних подъездов не пострадала", — говорится в сообщении.

В ГУМЧС добавили, что после завершения ремонтных работ для оценки возможных изменений в конструктивной системе рекомендуется выполнять мониторинговые наблюдения за параметрами здания. В пресс-службе главка уточнили, что решение о возможном заселении трех из четырех квартир дома должен принять специальный штаб.

Ранее представитель мэрии Омска сообщил, что при "положительной" информации от МЧС по результатам обследования дома жителям трех подъездов дома не будут препятствовать в возвращении домой. Однако при желании они смогут остаться в гостинице до завтра.