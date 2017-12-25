В Приморье при пожаре погибли четыре человека

ВЛАДИВОСТОК, 25 дек – РИА Новости. Четыре человека, в том числе несовершеннолетний, погибли на пожаре в Лесозаводске в Приморском крае, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по краю.

"На месте работают следователи, проводится осмотр помещения. По факту гибели четырех человек возбуждено дело по статье 109, часть 3 (причинение смерти по неосторожности)", — сказал собеседник агентства.

По его словам, горел дом из четырех квартир. Он отметил, что все погибшие – одна семья, среди них есть и несовершеннолетний. Также на пожаре есть пострадавшие, но их жизни ничто не угрожает, добавил собеседник.

По данным краевого главка МЧС РФ, общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. При тушении было задействовано 25 человек и 9 единиц техники.