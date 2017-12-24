В Крыму после ДТП три ребенка попали в реанимацию

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек — РИА Новости. Семь человек, из них три ребенка, пострадали при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в воскресенье в Крыму, сообщили РИА Новости в республиканском МВД.

"Автомобиль Skoda Fabia выехал на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом Ford. Пострадало семь человек, из них трое детей", — сообщили в полиции.

В результате ДТП три ребенка госпитализированы в реанимацию ЦРБ поселка Ленино, их состояние тяжелое. Четверо взрослых госпитализированы в травматологическое отделение той же больницы.