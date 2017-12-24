На севере Ленинградской области восстановили электроснабжение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек — РИА Новости. ПАО "Ленэнерго" (входит в группу "Россети") восстановило электроснабжение во Всеволожском районе Ленинградской области, нарушенное из-за штормового ветра, продолжаются работы в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах, сообщает компания.

Ранее ГУМЧС по Ленинградской области сообщало, что более пяти тысяч человек в Лужском, Бокситогорском, Тихвинском и Всеволожском районах области остались без электричества в воскресенье днем. По сообщению "Ленэнерго", к 15.30 мск воскресенья без света оставались 1,8 тысячи потребителей.

"Специалисты ПАО "Ленэнерго" завершили восстановительные работы во Всеволожском районе Ленинградской области, бригады продолжают ремонт в Лужском, Бокситогорском и Тихвинском районах. К 17.00 воскресенья энергетики сократили количество погашенных потребителей до 900 человек. Бригады компании будут проводить работы до полного восстановления электроснабжения", — сообщает компания.

Технологические нарушения произошли на линиях электропередачи 6-10 кВ. Специалистам компании удалось не допустить отключения системообразующих линий и массового отключения электроэнергии, отмечают в компании.

С 14.00 воскресенья компания перешла на особый режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На оперативном дежурстве находятся 171 бригада (614 человек), оснащенных 185 единицами специальной техники.