СК начал проверку после инцидента с электричкой в Подмосковье

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Доследственная проверка организована по факту гибели двух женщин на железной дороге в Москве, сообщает в воскресенье московское СУ на транспорте СК России.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту травмирования двух женщин в районе станции "Удельная" Казанского направления Московской железной дороги", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в воскресенье примерно в 13 часов 40 минут, при переходе путей в районе станции "Удельная", травмированы две женщины проходящим электропоездом "Москва — Голутвин". От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия.

В настоящее время следствием организован комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.