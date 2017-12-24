На Ямале завели дело после пожара, в котором погибли женщина и трое детей

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек, трое из которых — дети, при пожаре в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального СК Александр Забенько.
Следствие установило, что в ночь на 24 декабря загорелся многоквартирный деревянный дом, расположенный по улице Ленина в селе Красноселькуп. В СК уточнили, что погибшие — трое детей и женщина. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего.